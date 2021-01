Primo rinforzo invernale per l'Hellas Verona, dal Genoa arriva Sturaro

Finora, in questa stagione, ha collezionato con la squadra del Grifone 7 presenze, tutte da titolare, e un gol segnato alla sua ex squadra, la Juventus

L'Hellas comincia a rinforzarsi attraverso la finestra invernale di calciomercato ed ha annunciato l'acquisto di Stefano Sturaro. Il centrocampista di 27 anni lascia il Genoa e si trasferisce a Verona in prestito fino alla fine della stagione, quando il club gialloblù avrà poi l'opzione di acquistarlo a titolo definitivo.

Nato a Sanremo, Sturaro è cresciuto calcisticamente tra Sanremese e Genoa, per poi esordire fra i professionisti con la maglia del Modena, dove ha giocato tra il 2011 e il 2013 in Serie B. Il suo primo campionato di Serie A lo ha giocato nella stagione 2013/14 con la maglia del Genoa, totalizzato 16 presenze e un gol. Nella stagione immediatamente successiva, dopo essersi nuovamente distinto in rossoblù, si è trasferito alla Juventus nel gennaio del 2015. La sua esperienza in bianconero rimane quella con il maggior numero di presenze: 90. Con la Juve, Sturaro ha sfiorato due volte la Champions League, competizione in cui ha anche segnato un gol. Tanti, comunque, i trofei vinti in Italia: 4 Scudetti, 4 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Nel 2018 ha vissuto una breve parentesi di sei mesi allo Sporting Lisbona, dal quale è rientrato in Italia nel gennaio del 2019, riaccasandosi al Genoa, squadra nella quale ha poi militato continuativamente sino ad oggi. Nella prima parte della corrente stagione ha collezionato con la squadra del Grifone 7 presenze, tutte da titolare, e un gol, proprio alla Juventus.

Sturaro ora difenderà i colori gialloblù e tra l'altro un bel ricordo del giocatore è legato allo stadio scaligero. Il centrocampista, infatti, ha esordito in Nazionale proprio al Bentegodi nel 2016 nel match contro la Finlandia. Ed in quell'anno ha anche partecipato agli Europei in Francia.

«Hellas Verona rivolge un caloroso benvenuto a Stefano Sturaro, augurandogli una seconda parte di stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra», si legge in fondo alla nota con cui l'Hellas ha annunciato l'arrivo di Sturaro.