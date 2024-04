Per la Giornata Mondiale della Salute, due corse podistiche sulle colline veronesi

Domani, 7 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Salute e, tra le varie iniziative patrocinate dal Comune di Verona, ci sono due corse podistiche nei territori della seconda e della ottava circoscrizione. Due occasioni per promuovere e incentivare la pratica dell’attività fisica e lo stare all’aria aperta nei magnifici scenari delle colline veronesi.

Il primo appuntamento con la "4 Passi di Primavera", la marcia non competitiva giunta alla 51esima edizione, organizzata da Giovane Montagna e Unione sportiva dilettantistica Cadore. Il percorso si snoda dal quartiere Pindemonte alla colline sopra Quinzano, con tre tracciati di 7, 11 e 20 chilometri. La partenza libera è dal Centro polisportivo Avesani, in Via Santini 72, dalle 8 alle 10.

Da Via Santini i partecipanti proseguiranno sui tre percorsi imboccando la pista ciclabile in direzione delle adiacenti piscine proseguendo poi per Via Bresciani verso le vicine colline secondo questo percorso: superata la rotonda, per Via Villa poi a destra in salita per Strada Monte di Villa fino al cartello "Quinzano 20" per stradine e sentieri verso il centro di Quinzano. A questo punto il percorso di 20 chilometri prosegue per Via Volte Maso, Sentiero Girardi, Via Maso verso le Ragose Montericco, Via Donizetti, Strada dei Monti e ricongiungimento con il percorso di 12 chilometri e successivamente con quello da 7 chilometri. L'arrivo è sempre in Via Santini.

Le iscrizioni si possono effettuare anche prima della partenza, dalle 7 alle 10.

Il secondo appuntamento, in ottava circoscrizione, è con la corsa podistica penitenziaria "Marcia delle Due Città - Memorial Salvatore Tinnirello", giunta quest’anno alla 15esima edizione. La gara, inserita nel calendario dell’Unione Marciatori Veronesi, si svolge a Montorio, con partenza e arrivo in Via San Michele 15. La partenza è dalle 7.30 alle 9 e la conclusione è prevista intorno alle 11.30.

Il tracciato si snoda da Via San Michele, Via A. da Legnago, Via Ponte Florio, Contrada Campagnola, Contrada Novaglie, Via Pradella, Via della Chiesa, Via della Pineta, Contrada Nesente, Via Contrada Gazzego, Contrada Vendri, Progno Valpantena, Contrada San Felice e Via Belvedere.