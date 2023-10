Gioia Bonomi del San Giovanni Lupatoto vince l'under 12 Junior Next Gen Italia

A Correggio, nel torneo Junior Next Gen Italia under 12 la giocatrice del San Giovanni Lupatoto Gioia Bonomi ha messo tutti in fila.

La kermesse era molto attesa e vi hanno partecipato 500 giovani. Il tabellone principale ha avuto 45 concorrenti e la veronese non ha concesso nemmeno un set alle sue avversarie. Quattro vittorie di fila e trofeo in bella mostra nel club di Via XXIV Maggio.

Bonomi è allenata da Simone Penitenti ed un'altra campioncina che esce dalla Sat diretta da Diego Fasoli. Coordinatore del club Alessandro Caloi.

TORNEI IN CORSO

Iniziato al Garda l'open maschile e femminile. Competizione di singolare coordinata da Roberto Cossa con 180 giocatori in gara fino al 29 ottobre.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Allo Scaligero, il 22 ottobre, Tpra entry level. Per iscrizioni 335-6407142 Andrea.

All’Olimpica Dossobuono, dal 27 al 29 ottobre, Rodeo Fitp maschile e femminile per giocatori di quarta categoria. Iscrizioni entro le 12 del 25 ottobre.

A Sanguinetto, 28 e 29 ottobre, Tpra Expert maschile ed entry level femminile. Per iscrizioni: Simone 347-8919288.

A San Giovanni Lupatoto, "all in a day" il 3 dicembre, torneo di doppio open Fitp maschile e misto. Iscrizioni entro le 12 dell' 1 dicembre.