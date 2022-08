Una compagnia telefonica nuovo sponsor dell'Hellas Verona

Elimobile, la nuova compagnia telefonica tutta italiana, sarà il nuovo co-jersey sponsor pre match dell’Hellas Verona. Già per la partita contro l'Atalanta che si è disputata domenica 28 agosto al Bentegodi, i calciatori allenati da mister Cioffi sono scesi in campo per il riscaldamento con il nuovo sponsor sulle maglie.

Una partnership che non si ferma alla visibilità dedicata alla nuova compagnia telefonica; nel prossimo futuro, infatti, sono previste anche tantissime offerte e agevolazioni per tutti i tifosi del Verona.