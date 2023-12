Cresce l'attesa per il 42° Rally Due Valli, annunciate le date ufficiali: confermata anche la Coppa Rally

Dopo le riunioni con gli organizzatori per la definizione dei calendari 2024 è stata ufficializzata la data del prossimo Rally Due Valli che per la prima volta nella storia si svolgerà in estate, precisamente nel weekend dal 27 al 29 giugno 2024. Come sottolineato in una nota, se si escludono le due edizioni solo Historic del 2012 e 2013, mai il Rally Due Valli si era disputato in estate e sarà un’interessante novità dato che le prove speciali nei dintorni di Verona, celebri per l’imprevedibilità del meteo autunnale, presenteranno caratteristiche completamente diverse, forse più simili a quelle che si sono incontrate lo scorso aprile.

Lo spostamento di data, hanno fatto sapere gli organizzatori, si è reso necessario per permettere al 42° Rally Due Valli di essere reinserito nel calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco dopo la pausa del 2023, un rientro chiamato a gran voce dagli appassionati che tornerà a garantire il massimo palcoscenico di visibilità e promozione ad una delle manifestazioni più importanti della città di Verona.

L’evento, oltre per il CIAR Sparco, sarà valido anche per la Coppa Rally di 4^ Zona con coefficiente maggiorato che completerà la gara riservata alle vetture moderne. Non si correrà il rally storico, obbligato ad un anno di pausa per l’incompatibilità dei calendari, mentre l’11° Due Valli Classic che per la prima volta si fregerà della titolazione di Campionato Italiano Rally di Regolarità si disputerà nel weekend del 10 di marzo come evento in abbinamento al Rally del Bardolino.

«Avevo promesso che nel 2024 saremmo ritornati nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco - ha commentato il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso - e per questo devo ringraziare il presidente dell’Automobile Club d’Italia Ing. Angelo Sticchi Damiani, il direttore generale di ACI Sport Spa Marco Rogano, il presidente della Commissione Rally ACI Sport Daniele Settimo e tutto lo staff ACI Verona Sport e Automobile Club Verona che ha lavorato sempre con un solo obiettivo. Correre a giugno sarà un inedito per noi, sicuramente sarà più complicato dato che si tratta di un periodo durante il quale a Verona si svolgono numerosissimi eventi connessi alla stagione turistica, ma sono sicuro che sarà un 42° Rally Due Valli degno di questo nome», ha concluso Adriano Baso.