Consegnati peluche raccolti con il Teddy Bear Toss ricordando Dylan Rinco

Ieri mattina, 13 marzo, una delegazione della Tezenis Verona ha consegnato al policlinico Sant’Orsola di Bologna i peluche raccolti durante il Teddy Bear Toss organizzato il 4 febbraio scorso durante la partita tra la Scaligera Basket e la Flats Service Fortitudo Bologna. I peluche sono stati donati ai bambini dei reparti di neuropsichiatria, di neurochirurgia dell'istituto di scienze neurologiche, della pediatria d'urgenza e della piattaforma ambulatoriale multispecialistica pediatrica.

Per i gialloblù erano presenti il general manager Alessandro Frosini, il capitano Lorenzo Penna e Giulio Gazzotti, i quali hanno ringraziato Cora Querzè, direttrice generale dell'associazione Bimbo Tu, tutti i volontari e tutto il personale medico del policlinico Sant’Orsola. Alla consegna dei peluche hanno partecipato anche un delegazione della Flats Service Fortitudo Bologna ed i familiari di Dylan Rinco.

Il progetto Teddy Bear Toss è infatti partito per dare seguito ad uno dei desideri di Dylan Rinco, tifoso veronese della Scaligera e della Fortitudo scomparso il 14 gennaio scorso a 25 anni, dopo essere diventato una fonte di ispirazione per altri malati di tumore come lui. «Abbiamo conosciuto Dylan durante il suo ricovero all'ospedale Bellaria - ha raccontato ad Ansa Cora Querzé - e da subito siamo rimasti colpiti dalla sua grintosa voglia di vivere, che, con il nostro animo da inguaribili ottimisti si è sposata immediatamente. Ci siamo impegnati per essergli a fianco durante i suoi ricoveri a Bologna ed anche nei momenti più difficili il suo coraggio e la sua tenacia non sono mai venuti a mancare. Vogliamo rendergli grazie per il grande esempio che, nel tratto di strada percorso insieme, a noi tutti ha dimostrato».