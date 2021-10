Virtus Verona, Fresco: «Non guardo la classifica. Nalini parte in panchina, Hallfredsson forse titolare»

Gigi Fresco carica la Virtus Verona alla vigilia della trasferta di Gorgonzola di domani, domenica 17 ottobre, alle ore 17.30.

Come riportato sul sito ufficiale del Club rossoblù, contro la Giana Erminio mancheranno ancora Pellacani ed Amadio, oltre ai giovani Priore e Paloka.

La notizia più importante, però, è data dal fatto che tra gli arruolati alla contesa figurano per la prima volta i due "big" Andrea Nalini ed Emil Hallfredsson. «Nalini andrà in panchina, pronto a dare un contributo a gara in corso. Emil potrebbe anche partire titolare. Una decisione la prenderemo insieme prima della partita». Così annuncia il presidente-allenatore, che poi anticipa quello che potrebbe essere il match, nell'incontro valido per la 9^ giornata di Serie C: «La Giana è una squadra quadrata, l'abbiamo già affrontata in Coppa Italia in quella partita passata alla storia per il gran numero di calci di rigore serviti per determinare la compagine meritevole di accedere al turno successivo. Dovremo fare una partita molto attenta, sacrificandoci l'uno per l'altro se vogliamo portare a casa un risultato positivo. Classifica? Non la guardo, non è il momento di farlo. Più che guardare la classifica, penso che abbiamo cinque punti e dovremo conquistarne altri 37 per centrare la salvezza». Infine, ecco un indizio sulla formazione: «Soprattutto in difesa ci affideremo ai giovani. Ne abbiamo tanti e per me sono tutti validi. Ho un dubbio per reparto».