Virtus, Hallfredsson: «Scelta facile, Verona è casa mia. Serviva esperienza per i giovani, sono carico per dare il mio contributo»

Emil Hallfredsson, nuovo acquisto della Virtus, è stato presentato nella sede Isokinetic di Verona. Di fianco a lui, schierati al tavolo della sala stampa, il Direttore del centro medico Alessio Guandalini e due membri di vertice dell'organico rossoblù, il diesse Matteo Corradini e il diggì Diego Campedelli.

Queste le principali dichiarazioni del centrocampista islandese ex Hellas Verona:

«Perché ho sposato la causa Virtus? L'anno scorso la mancata promozione in Serie B col Padova è stata una cosa difficile da digerire. Quest'estate sono rimasto svincolato e senza squadra, ma avevo ancora voglia di giocare. C'era interesse da parte di alcune squadre, ma quando Gigi Fresco mi ha chiamato è stata una scelta facile da prendere. A Verona sto bene, ho la famiglia e tutto il resto qui, non avevo voglia di spostarmi. Avere la casa in zona ha reso tutto più facile. Avevo visto che la Virtus ha una buona squadra, con tanti giovani bravi. Avevano bisogno di qualcuno con esperienza che potesse dar loro una mano a raggiungere gli obiettivi, perciò ho deciso di accettare la proposta. Quanto sono carico per questa nuova avventura? Carichissimo, ho tanta voglia di giocare a calcio, è la cosa più bella che esista. Non vedo l'ora di dare una mano alla squadra. Prime impressioni? L'ambiente è familiare e tranquillo, mi piace molto. Fisicamente sto bene, è normale che mi manchi un po' di condizione perché non gioco una partita dalla finale play-off contro l'Alessandria. Sicuramente allenandomi prenderò presto il ritmo. Ruolo in campo? All'Hellas facevo la mezzala sinistra, poi a Udine e in Nazionale sono diventato un po' più play. Mi metto a disposizione del mister e gioco dove vuole lui, anche se preferisco stare davanti alla difesa per dare equilibrio. Il mio primo comandamento? Devi lavorare se vuoi arrivare in alto. Proverò a dare consigli ai giovani per aiutarli a crescere. Allenatori che mi hanno dato di più? Metto Mandorlini al primo posto. A Udine mi sono trovato in sintonia con Tudor, anche se lì ha allenato poco. Sta facendo bene con il Verona e sono contento sia per lui che per la squadra».