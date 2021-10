Ahi Virtus, tonfo in trasferta: troppi errori, la Pro Patria ne approfitta

La Virtus Verona cade in trasferta sul campo della Pro Patria.

Niente vittoria, che manca ancora, ma stavolta nemmeno un pareggio: una sconfitta dolorosa che lascia la squadra di Fresco in fondo alla classifica. Una giornata grigia a Busto Arsizio, con tanti errori e diverse ingenuità che hanno condizionato la prestazione degli ospiti. Lo sa per primo il presidente e tecnico rossoblù, che fa mea culpa e non cerca scuse, ma pensa solamente a voltare subito pagina.

Il match, valido per la 7^ giornata del campionato di Serie C, viene deciso da una sola rete. Partita brutta e a basso ritmo durante la prima frazione, il cui squillo decisivo arriva proprio sul finale di tempo: Pierozzi riceve palla in area, la mantiene tra i piedi superando i deboli contrasti di Zugaro e Lonardi, concludendo la sua avanzata con un preciso sinistro nell'angolino. È quello il colpo del ko, perché nella ripresa la Virtus non riesce a trovare la via del gol. Aumenta il temperamento, ma gli errori rimangono sempre gli stessi: troppi per pensare di pareggiarla. I rossoblù si presentano più volte in area biancazzurra, ma mancano quando è il momento di concretizzare. E allora termina così, sull'1 a 0 per i locali, con un'amarezza che sa di occasione non sfruttata.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

AURORA PRO PATRIA 1919 – VIRTUSVECOMP VERONA 1-0 (1-0)

Marcatori: 45′ pt Pierozzi (PPA)

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Caprile; 5 Molinari, 13 Boffelli, 4 Saporetti; 11 Pierozzi (36′ s.t. 17 Vezzoni), 16 Fietta, 14 Bertoni (36′ st 21 Colombo), 10 Nicco (23′ st 3 Galli), 15 Pizzul; 7 Stanzani (23′ st 23 Ghioldi), 30 Castelli (6′ pt 18 Banfi). A disposizione: 12 Mangano, 2 Vaghi, 6 Sportelli, 24 Giardino, 26 Zeroli. All. Prina.

VIRTUSVECOMP VERONA (3-4-2-1): 22 Sibi; 4 Cella, 6 Daffara, 23 Pellacani; 14 Amadio (16′ st 24 Metlika), 18 Tronchin (25′ st 8 De Rigo), 17 Lonardi, 99 Zarpelloni (1′ st 9 Arma), 25 Zugaro (1′ st 3 Mazzolo); 10 Danti, 11 Pittarello (13′ st 32 Marchi). A disposizione: 1 Giacomel, 12 Bragantini, 5 Munaretti, 7 Danieli, 19 Carlevaris, 28 Silvestri, 30 Acampora. All. Fresco.

Arbitro: Domenico Leone di Barletta (Assistenti Francesco Piccichè della Sezione di Trapani e Andrea Maria Masciale della Sezione di Molfetta. Quarto Ufficiale Jules Roland Andeng Tona Mbei della Sezione di Cuneo).

Ammoniti: Nicco, Stanzani, Caprile, Galli (PPA). Espulsi: Banfi (PPA) al 37′ st per gioco falloso su Danti.