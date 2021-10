Virtus, con la Triestina battaglia senza vincitori: pari a reti bianche e buon punto guadagnato

I rossoblù danno vita ad un match intenso e combattuto, in cui entrambe le due squadre difendono con attenzione senza concedere nulla all'avversario. Primo risultato utile senza subire reti per la squadra di Fresco

La Virtus Verona rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria.

Il pareggio teso e piatto con la Triestina, tuttavia, ha messo in mostra una squadra viva e combattente, nonostante le assenze. Senza Pellacani, la difesa di debuttanti non ha infatti tremato.

In mezzo a scontri e falli frequenti, non si vedono molti sussulti. Le due formazioni si contengono bene, lottano in mezzo al campo, senza dare spazio a qualità e spettacolo. La nota più positiva è data senz'altro dal primo clean-sheet del campionato per la porta di Giacomel.

Alla fine è uno 0 a 0 di annullamento per entrambe le compagini. Gigi Fresco ne esce comunque soddisfatto: «Ci può stare anche un pareggio. I tre punti dobbiamo prenderli contro altri avversari, magari già domenica contro la Giana Erminio».

La classifica resta traballante, ma nell'ambiente c'è fiducia. Aspettando Nalini e Hallfredsson...

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - TRIESTINA 0-0

Virtus Verona: Giacomel, Mazzolo (1'st Zugaro), Cella, Munaretti (41'st Metlika), Daffara, Danieli, Arma (28'st Marchi), Danti (36'st Pinto), Pittarello, Lonardi, Tronchin (1'st Zarpellon). A disposizione: Bragantini, Mazzei, De Rigo, Vesentini, Carlevaris, Silvestri, Acampora. All. Fresco.

Triestina: Martinez, Capela, Lopez (11'st Rapisarda), De Luca, Ligi, Iotti, Crimi, Giorno (28'st Paulinho), Iacovoni (1'st Litteri), Negro, Galazzi. A disposizione: Offredi, Natalucci, Castro, Procaccio, Baldi, Catania. All. Bucchi.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno. Assistenti: Matteo Pressato di Latina e Sergiu Petrica Filip di Torino. Quarto uomo: Simone Nuzzo di Seregno.