Virtus, colpo per il centrocampo: ufficiale l'ex Hellas Verona Emil Hallfredsson

La Virtus Verona piazza un colpo da 90 per il centrocampo. Alla corte della società di Gigi Fresco arriva un giocatore di esperienza, oltre che di assoluto livello per la categoria di Serie C.

Questo il comunicato pubblicato dal Club tramite i canali social:

«La Virtus Verona comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Emil Hallfredsson un contratto fino al 30 giugno 2022. In rossoblù vestirà la maglia numero 16.

Hallfredsson è nato a Reykjavík, Islanda, il 29 giugno 1984. È alto 185 centimetri e pesa 83 chili. Gioca nel ruolo di centrocampista e il suo piede è il sinistro. Ha giocato 73 volte con la maglia della nazionale islandese, segnando 1 gol. La Virtus Verona è il suo undicesimo club dopo FH Hafnarfjördar, Tottenham Hotspur, Malmö, Lyn Oslo, Reggina, Barnsley, Hellas Verona, Udinese, Frosinone e Padova. È il primo giocatore della storia a vestire la maglia della Virtus Verona ad aver rappresentato il suo Paese nelle massime competizioni mondiali (Russia 2018) e continentali (Francia 2016). Con Sibi Sheikh (Gambia) è il secondo giocatore della storia della Virtus Verona ad aver giocato con una nazionale maggiore. Nel suo percorso di calciatore, a livello di club Hallfredsson ha disputato finora complessivamente 430 partite e segnato 30 gol tra campionati e coppe giocando in Islanda, Inghilterra, Svezia, Norvegia e Italia. In serie A è sceso in campo con le maglie di Reggina, Hellas Verona, Udinese e Frosinone per un totale di 178 partite e 5 gol segnati. Nell’ultima stagione con il Padova, in serie C, tra stagione regolare e playoff è sceso in campo 34 volte, di 25 da titolare e 9 volte subentrando a gara in corso».