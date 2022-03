Virtus, che liberazione: col Seregno è la vittoria del rilancio

La Virtus scaccia i fantasmi e conquista la prima vittoria del 2022.

Dopo dieci lunghi turni senza successo, la squadra di Fresco è riuscita a riassaporare la gioia dei punti. Un risultato voluto fortemente da tempo e che finalmente è arrivato al Gavagnin Nocini contro il Seregno.

I rossoblù partono subito agguerriti: dopo una bella parata di Tozzi, Metlika sbatte sul palo al 5'. Gli ospiti si fanno vivi solo al 17', quando su corner di Jimenez Galeotafiore incorna a lato. Al 38' il vantaggio dei padroni di casa: cross col contagiri di Hallfredsson dalla sinistra, sul quale Faedo deve solo appoggiare in rete di testa. Nella ripresa il Seregno torna in campo con un altro piglio: al 18' il pareggio con Cocco su calcio di rigore, scaturito da un fallo su Vitale. Dieci minuti dopo, però, i veronesi passano di nuovo in vantaggio con il neo entrato Marchi, che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 39' l'imbucata di Daffara sorprende la retroguardia lombarda, permettendo così a Marchi di involarsi e siglare in diagonale la sua personale doppietta. Gli azzurri non mollano e reagiscono ancora, dimezzando lo scarto al 43' con Rossi, puntuale nel tap-in al centro sul traversone dall'out mancino di Garibaldi. Nonostante gli ultimi assalti, il risultato non cambia più: la Virtus ritrova il sorriso e ora punta alla continuità nella prossima trasferta sul campo del Fiorenzuola.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - SEREGNO 3-2 (1-0)

Marcatori: 38’ p.t. Faedo (V); 18’ s.t. Cocco (S) rig., 28’ e 39’ Marchi (V), 43’ Rossi (S)

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel; Pellacani, Cella, Faedo (38' s.t. Munaretti); Daffara, Metlika (27’ s.t. Marchi), Halfredsson, Lonardi, Zarpellon (48’ s.t. Zugaro); Priore (27’ s.t. Danti), Nalini (27’ s.t. Zigoni). A disp.: Sheik, Mazzolo, Silvestri, Amadio, Vesentini, Tronchin e De Rigo. All.: Fresco.

Seregno (4-3-1-2): Tozzo; Galeotafiore, Uyi, Rossi, Gemignani; Jimenez (1’ s.t. Invernizzi), Mandorlini (19’ s.t. Raggio Garibaldi), Vitale; Iurato (44’ s.t. Signorile); Cocco, Cortesi. A disp.: Marocco, Lupu, Aga, Solcia, Bartolotta, Alba, Pani e Cerbara. All.: Mariani.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Note: ammoniti Faedo (V), Uyi (S) ed Invernizzi (S) per gioco falloso, Priore (V) per simulazione e Marchi (V) per comportamento non regolamentare.