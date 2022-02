Virtus, un pareggio che sa di vittoria mancata: solo un punto contro la Giana Erminio

È un pareggio di rimpianti per la Virtus, riagguantata all'ultimo dalla Giana Erminio, ma è comunque un punto utile a muovere la classifica.

Si allunga così la striscia di partite senza vittoria della squadra di Fresco, piena di rammarico per come sono andate le cose al Gavagnin Nocini: il vantaggio iniziale, i due legni colpiti da Nalini e Pellacani, oltre ad almeno altre tre occasioni nitide per segnare.

Un avvio che pare una partita a scacchi, senza emozioni e con tanta strategia. Il vantaggio rossoblù arriva al minuto 23: rimessa di Zarpellon, doppia sponda sull'asse Zigoni-Marchi, con Pellacani puntuale a sbucare in area e, col mancino, infilare Zanellati. Al 27' l'incrocio dei pali centrato da Nalini, mentre al 30' è ancora Pellacani a incornare sul montante. Ripresa piena di pause e con ritmo lento, spezzata all'incirca a metà dalle prime avanzate della formazione di Contini, in particolare con la chance capitata ad Acella. All'83' la beffa per i padroni di casa: Panatti disegna una bella traiettoria su calcio di punizione, con Sibi fermo a guardare. Agli sgoccioli i milanesi rischiano addirittura di ribaltarla: Corti sbatte sul portiere gambiano, che si salva in due tempi. Finisce così: un 1 a 1 che lascia, ancora una volta, un retrogusto amaro alla truppa di Borgo Venezia.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - GIANA ERMINIO 1-1 (1-0)



Reti: 23' pt Pellacani (VVR), 38' st Panatti (GE)



Virtus Verona (3-5-2): Sheich, Cella, Munaretti, Daffara (Mazzolo 24’ pt), Danieli, Lonardi, Pellacani, Nalini, Marchi, Zigoni (Arma 21’ st), Zarpellon (Zugaro 33’ st). A disp: Giacomel, Bragantini, De Rigo, Priore, Vesentini, Tronchin, A. Pinto, Faedo, Silvestri. Allenatore: Luigi Fresco.



Giana Erminio (4-2-3-1): Zanellati, Perico (Palazzolo 1’ st), Carminati, Magli, Colombini, Ferrari, Panatti (Magri 39’ st), Tremolada (Acella 15’ st), D’Ausilio (Perna 26’ st), Vono, N. Corti (A. Corti 1’ st). A disp: Reggiani, Casagrande, Cazzola, D. Pinto, Bonalumi, Toure. Allenatore: Matteo Contini.

Arbitro: Sig. Ettore Longo di Cuneo



Ammoniti: Mazzolo 44' pt, Perico 48' pt, Ferrari 9' st, Danieli 40' st, Perna 42' st