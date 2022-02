Virtus, missione vittoria col Seregno. Fresco: «È giunto il momento, altrimenti diventa difficile»

Serie C

Squadra in casa Virtus Verona

La Virtus sta scivolando sempre più verso zona calda dei play-out, che adesso comincia a scottare un po' troppo.

I rossoblù hanno bisogno di una vittoria vitale per fare un passo in avanti in classifica, dato che l'ultima risale a prima dello scorso Natale. Nelle ultime dieci sfide, cinque ko dolorosi e cinque magri pareggi, l'ultimo registrato contro il Renate.

«Il pareggio contro il forte Renate non è da buttare. Abbiamo disputato un'ottima prova nonostante le numerose assenze. Nel frattempo abbiamo recuperato un altro po' di elementi ed è arrivato il momento di ritornare alla vittoria, altrimenti diventa tutto più complicato». Così ha commentato il presidente allenatore Gigi Fresco alla vigilia del match odierno col Seregno, sfida che si disputerà allo stadio Gavagnin Nocini.

Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.35 di oggi, domenica 27 febbraio.