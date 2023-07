Virtus, altri rinnovi: dopo Daffara, prolunga anche Begheldo

Dopo Matteo Casarotto, Andrea Nalini e Juanito Gomez, la Virtus prosegue il proprio lavoro di riconferme, annunciando i rinnovi di altre due pedine importanti nello scacchiere di Luigi Fresco.

La società scaligera, infatti, ha comunicato il prolungamento del contratto di Gianmarco Begheldo fino al 30 giugno 2025. Nato il 19 maggio 2003 a Mira, di ruolo mezzala, alla sua prima stagione in rossoblù è sceso in campo in 4 occasioni, realizzando una rete in occasione del suo debutto da professionista contro il LR Vicenza allo stadio "Romeo Menti" nella gara valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Prima di lui, alla fine di giugno, il Club veronese aveva annunciato il prolungamento del contratto di Manuel Daffara fino al 30 giugno 2025. Nato a Milano il 22 giugno 1989, esperto difensore in grado di interpretare il ruolo in più posizioni, Daffara ha disputato quasi quattrocento partite da professionista di cui 117 con la Virtus dal suo arrivo al Gavagnin-Nocini nel febbraio 2020, realizzando complessivamente 4 reti e, nel corso dell'ultima stagione, indossando in diverse occasioni la fascia, nei panni di vice-capitano.

Oltre alle varie permanenze, nel frattempo è anche arrivato - con contratto fino al 30 giugno 2026 - Dino Mehic, giocatore caratterizzato da una statura notevole e da interessanti capacità tecniche. Mediano di origine bosniaca nato a Brescia il 25 maggio 2003, cresciuto nei settori giovanili dell'Atalanta, dove ha militato in U17 e U18, e del Pescara, Mehic è reduce da una stagione da titolare in Serie D nella Pistoiese, compagine con cui è sceso in campo complessivamente per 35 volte realizzando 4 reti.