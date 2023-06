Virtus, continuano le riconferme: ufficiale il rinnovo di Nalini

La Virtus Verona e Andrea Nalini proseguiranno il loro percorso insieme.

Dopo il rinnovo di Matteo Casarotto, la società rossoblù di Luigi Fresco ha comunicato il prolungamento del contratto anche dell'attaccante veronese fino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione successiva.

Nato il 20 giugno 1990 a Isola della Scala, partito dal Villafranca, Nalini è cresciuto nella Virtus prima di spiccare il volo verso il grande calcio. Vanta esperienze in C e B con la Salernitana per poi approdare in Serie A con la maglia del Crotone, prima di accasarsi in B con il L.R. Vicenza. Alla terza stagione consecutiva in Serie C con la divisa rossoblù, ha ampiamente superato le 200 presenze con il club. Includendo il torneo 2013/14 disputato in Lega Pro 2, da professionista Nalini con la Virtus annovera 61 gare e 2 gol, realizzati entrambi nella scorsa stagione a Pergolettese e Sangiuliano.