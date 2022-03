Virtus, un passo alla volta. Fresco: «Importante continuare a fare punti: la priorità è muovere ancora la classifica»

Passo dopo passo: questo il nuovo motto attuale della Virtus Verona.

Il pareggio nell'infrasettimanale di Trento ha garantito ai rossoblù un piazzamento all'interno della griglia play-off ma, soprattutto, di mantenere a debita distanza la zona pericolosa nel basso del girone. Ora, per la squadra di Borgo Venezia, è già tempo di guardare avanti alla prossima sfida casalinga contro la corazzata Feralpisalò: l'obiettivo rimane quello di muovere continuamente la classifica.

Così il presidente allenatore Gigi Fresco alla vigilia dell'incontro: «L'importante è fare punti, dovrà essere una costante in queste ultime giornate. Una vittoria ci permetterebbe di imprimere un'accelerazione, ma la priorità in questa fase è quella di muovere la classifica. A Trento è stato così. Per quanto fatto nel primo tempo meritavamo di più, ed un pizzico di rammarico non manca, ma alla fine il risultato è giusto e lo accogliamo positivamente. Mi piacerebbe, tra Salò e Mantova, mettere un'ipoteca sul discorso salvezza. Bisogna lavorare di più sui dettagli, ci sono cose che fatichiamo ad assimilare. L'occasione capitataci nel primo tempo a Trento in contropiede 5 contro 2 ne è l'immagine».

Il fischio d'inizio della gara, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C, è fissato alle ore 17.30 di domani, domenica 20 marzo, allo stadio Gavagnin Nocini.