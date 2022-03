Virtus, Zigoni si presenta: «Volevo una società che mi desse fiducia. Qui per fare la mia parte»

Gianmarco Zigoni, fresco acquisto della Virtus, è stato presentato nella sede Isokinetic di Arbizzano. Di fianco a lui, schierati al tavolo della sala stampa, il Direttore del centro medico Alessio Guandalini e il diggì rossoblù Diego Campedelli.

Ad aprire la conferenza è stato proprio il direttore Campedelli: «Ringrazio tutti i presenti. Gianmarco è un bravissimo ragazzo, oltre ad essere un bravissimo giocatore, e sono sicuro che ci darà una grossa mano per raggiungere il nostro obiettivo di mantenimento della categoria. Ci tengo a precisare che non lo abbiamo preso per il passato del padre, ma perché lui è un calciatore importante a prescindere da questo». Sabato, 12 marzo, al Gavagnin-Nocini arriverà il Lecco: «Vogliamo dimenticare in fretta la sconfitta di domenica scorsa subita a Fiorenzuola. Ora c'è il Lecco, ma ogni partita è difficile. Dobbiamo tornare a fare punti».

Queste invece le principali dichiarazioni dell'attaccante ex Venezia, figlio d'arte della celebre icona gialloblù Gianfranco "Zigo" Zigoni: «Sono pronto a continuare a fare la mia parte con la Virtus. Qui dal mio arrivo, mi sono trovato subito molto bene, è quasi una famiglia. Verona poi è una città bellissima che ha dato tanto a mio padre ai tempi dell'Hellas. È stato facile inserirmi da subito con il gruppo squadra. Ci sono tanti bravi ragazzi. Sono stato molto contento del mio primo gol con la maglia della Virtus al mio terzo spezzone di partita. Ero da sei mesi fuori rosa al Venezia in Serie A, non era facile ripartire, ma quella è un'altra storia. Ora sono concentrato a fare bene nella Virtus e dobbiamo dare il massimo nelle prossime gare per poter uscire in fretta dalla zona play-out».