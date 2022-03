Virtus, pareggio a Trento: decidono i rigori di Zigoni e Belcastro

Un rigore per parte e un punto per parte.

Trento e Virtus si dividono la posta, in occasione del match infrasettimanale valido per la 32^ giornata del girone A di Serie C. Allo stadio "Briamasco", gli uomini di Fresco passano per primi in vantaggio al 35': Zigoni viene tamponato da Carini in area giallonera, ed è lui stesso a trasformare il tiro dagli undici metri. Nella ripresa, tuttavia, al minuto 71 è Hallfredsson a franare addosso a Bocalon. Anche in questo caso l'arbitro Castellone assegna calcio di rigore: dal dischetto Belcastro è freddo e non fallisce. Alla fine è un 1 a 1 equilibrato, con la formazione di Borgo Venezia che centra il secondo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria conquistata col Lecco, salendo così a quota 36 in classifica.

Il prossimo appuntamento per i rossoblù è fissato alle 17.30 di domenica, 20 marzo, quando al Gavagnin Nocini sarà ospite la Feralpisalò.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

TRENTO - VIRTUS VERONA 1-1 (0-1)

Reti: 35' pt Zigoni rig. (VVR), 27' st Belcastro rig. (T)

Trento (4-3-2-1): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti (1’st Oddi); Bearzotti, Caporali, Belcastro (37’st Scorza); Pattarello (1’st Barbuti), Vianni (1’st Osuji); Bocalon. A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Chinellato, Raggio, Seno. Allenatore: Carmine Parlato.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara, Cella, Munaretti; Zarpellon (42’st Vesentini), Amadio (38’st Mazzolo), Hallfredsson (38’st Tronchin), Lonardi, Zugaro; Nalini (22’st Danieli), Zigoni (22’st Marchi). A disposizione: Giacomel, De Rigo, Arma, Manfrin, Priore, Pinto, Silvestri. Allenatore: Luigi Fresco.

Arbitro: Castellone di Napoli

Note: Ammoniti Dionisi (T), Belcastro (T), Amadio (V), Zarpellon (V), Daffara (V)