Virtus, che ritorno per Danti: il suo guizzo vale i tre punti contro il Lecco

È un ritorno magico per Domenico Danti, di nuovo titolare nella Virtus dopo oltre un mese.

Il capitano rossoblù, impiegato dal primo minuto contro il Lecco, si è reso subito protagonista con il gol che ha deciso la contesa. Si tratta della seconda vittoria del girone di ritorno per la squadra di Fresco, oltre alla settima complessiva del campionato. Un successo, quello centrato contro una big del torneo, che permette alla formazione di Borgo Venezia di allontanarsi dalla zona play-out e di avvicinarsi nuovamente a quella play-off.

L'avvio di partita vede subito gli undici di Fresco molto concentrati nel non concedere nulla agli avversari. Tra i veronesi il più attivo è Hallfredsson, che impensierisce Pissardo con un paio di punizioni ben calciate. Anche Pellacani riesce a rendersi pericoloso con un colpo di testa alto non di molto. Ad inizio ripresa partono forte i padroni di casa, tanto che al 56' arriva l'episodio chiave: su assist di Lonardi, Danti si trova libero di colpire nell'angolino per il vantaggio locale. Dopo il gol, la Virtus si propone subito nuovamente in avanti con Nalini e Zarpellon, senza trovare però il raddoppio. La gara, di fatto, prosegue senza altri sussulti, con i rossoblù attenti ad amministrare al meglio il risultato favorevole, che rimane sull'1 a 0.

Per la truppa di Fresco, ora, è in programma l'infrasettimanale nella trasferta di Trento, sfida in programma mercoledì 16 marzo alle ore 18. Non ci sarà per squalifica il match winner Danti, diffidato e ammonito nel corso della disputa.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA – LECCO 1-0 (0-0)

Rete: 12′ st Danti (VVR)

Virtus Verona: Sheikh, Faedo (37′ pt Munaretti), Cella, Pellacani, Daffara, Amadio (33′ st Priore), Hallfredsson, Lonardi, Nalini (22′ st Zarpellon), Danti (33′ st Arma), Marchi (33′ st Zugaro). A disposizione: Giacomel, Danieli, De Rigo, Mazzolo, Tronchin, Vesentini, Zigoni. Allenatore: Fresco.

Lecco: Pissardo, Nesta, Marzorati, Merli, Sparandeo, Giudici (15′ st Buso), Kraja (22′ st Lakti), Masini, Vasic (22′ st Lora), Ganz (31′ st Ngock), Nepi (15′ st Petrovi?). A disposizione: Capoferri, Ciancio, Enrici, Libertazzi, Morosini. Allenatore: De Paola.

Arbitro: Baratta di Rossano (Pedone – Pasqualetto – Bortolussi)

NOTE. Ammoniti: Hallfredsson, Danti, Sparandeo, Ngock, Lakti