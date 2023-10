La Virtus tiene un tempo, poi il Mantova colpisce due volte: al Gavagnin il derby è biancorosso

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa Virtus Verona

La Virtus regge per un tempo, prima di cedere il passo al Mantova capolista.

Di fronte a una straordinaria cornice di pubblico, con oltre 800 tifosi ospiti sugli spalti di un Gavagnin-Nocini tutto esaurito, i biancorossi vanno a segno due volte nella ripresa, in entrambi i casi su calcio piazzato. Prima è Brignani, al 57', a sfruttare al meglio il cross dalla bandierina di Burrai, impattando con un'incornata vincente; dopodiché è il subentrato Suagher, sempre su pennellata di Burrai da punizione e dopo un colpo di testa in mischia, a infilare Sibi in mezza rovesciata al 71'. Il derby si chiude così con la vittoria dei virgiliani, che consolidano il loro primato a discapito degli uomini di Fresco.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA-MANTOVA 0-2 (0-0)

RETI: 57′ Brignani (M), 71′ Suagher (M)

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sibi; Cabianca, Ruggero (69′ Demirovic), Faedo; Daffara (90' Mazzolo), Zarpellon (78′ Gomez), Metlika, Manfrin; Danti (90′ Mehic); Casarotto, Ceter (78′ Zigoni). A disp.: Zecchin, Voltan, Cellai, Begheldo, Ntube, Toffanin, Lodovici, Vesentini, Menato. All.: Fresco.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Brignani, Cavalli, Celesia (62′ Suagher); Muroni (15′ Trimboli), Burrai, Bani (81′ Fedel); Galuppini (81′ Bragantini), Mensah, Fiori (62′ Monachello). A disp.: Sonzogni, Redolfi, Wieser, Panizzi, Argint, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari (assistenti: Schirinzi di Casarano e Cardinali di Perugia).

NOTE: Ammoniti: Cavalli, Celesia, Ruggero, Danti, Burrai, Daffara, Suagher.