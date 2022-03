Virtus, Fresco squalificato per «espressioni blasfeme». Due giornate di stop a Manfrin

Doppia squalifica inflitta alla Virtus Verona, reduce dalla vittoria di spessore conquistata contro la Feralpisalò.

Innanzitutto, il presidente e allenatore rossoblù, Gigi Fresco, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il motivo, come si legge da comunicato è, «per aver pronunciato in un unico contesto, al 40° minuto del primo tempo, due espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina».

L'esterno Gianni Manfrin, invece, espulso durante la gara, dovrà scontare una squalifica di ben due giornate. Una sanzione pesante attribuita «per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, senza la possibilità di giocare il pallone, colpiva l'avversario da dietro con la punta del piede all'altezza della coscia nella parte posteriore e facendolo cadere a terra».