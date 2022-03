Virtus, a segno ancora Zigoni: colpo di spessore con la Feralpisalò

Vittoria di grande calibro per la Virtus Verona, che supera di misura la Feralpisalò e si avvicina ad un solo passo dalla salvezza matematica.

Sul campo del Gavagnin Nocini il ritmo è subito alto e la gara resta in equilibrio per un tempo intero, con alcune fiammate non capitalizzate da entrambe le parti. Ad inizio ripresa, Danti viene trattenuto da Pisano e cade in area: per l'arbitro Ferrieri Caputi è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso capitano, che però si fa ipnotizzare da De Lucia. Al 64', nella battaglia vera, ad accendere la luce per i rossoblù è un lampo improvviso: la traiettoria disegnata su punizione da Hallfredsson è insidiosa, tanto che il portiere ospite non trattiene. Zigoni, da rapace vero, risponde presente al tap-in sotto porta e sigla l'1 a 0. Ultime sofferenze, alimentate anche dall'espulsione per fallo da reazione di Manfrin, ma il fortino di Borgo Venezia regge fino alla fine: sono tre punti pesantissimi per la formazione di Fresco.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - FERALPISALÒ 1-0 (0-0)

Rete: 19’st Zigoni (VVR)

Virtus Verona (3-5-2): Sheikh, Daffara, Cella, Faedo; Amadio (24’st Mazzolo), Lonardi Halfredsson, Nalini, Zarpellon (1’st Manfrin); Danti (24’st Danieli), Zigoni (41’st Munaretti). A disposizione: Giacomel, Danieli, De Rigo, Arma, Priore, Vesentini, Tronchin, Pinto, Zugaro. All. Fresco.

Feralpisalò (4-3-1-2): De Lucia; Salines, Pisano, Bacchetti (40’st Bergonzi), Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti (23’st Luppi); Balestrero (35’st Corradi); Guerra (35’st Miracoli), Spagnoli (23’st Di Molfetta). A disposizione: Liverani, Porro, Girgi, Legati, Farabegoli, Siligardi, Castorani. All. Vecchi

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Ammoniti: Bacchetti (F), Simi (V), Di Molfetta (F), Faedo (V), Nalini (V)

Espulso: 38’st Manfrin (V)