Verona-Genoa, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro il Genoa.

I tagliandi per il match, valido per la 31^ giornata della Serie A 2021/22 e in programma lunedì 4 aprile (ore 18.30) allo stadio 'Bentegodi', saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com dalle ore 10 di oggi, lunedì 28 marzo.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Serie A n.215 del 15/03/22, il Giudice Sportivo ha determinato l'obbligo di disputare una gara con i settori di Curva Sud Inferiore e Curva Sud Superiore privi di spettatori. Pertanto i tifosi in possesso di un abbonamento per la stagione in corso in uno di questi settori non potranno assistere all'incontro. In compenso, per questa partita è stata lanciata una speciale promozione per l'acquisto dei biglietti a partire da 5€ e con prezzi vantaggiosi in tutti i settori ad esclusione della Curva Nord Ospiti. I tagliandi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno in vendita nei punti vendita Vivaticket e su hellasverona.vivaticket.it.

Si ricorda che la normativa vigente impone l'obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass Rafforzato' riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell'ingresso. Tale certificazione è ottenibile esclusivamente da vaccinazione o guarigione dal COVID-19. Si avvisa inoltre che, secondo D.L. n. 229 del 30/12/21, all'interno dello stadio tutti gli spettatori dovranno indossare obbligatoriamente mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero" e "Under 14":