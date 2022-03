Hellas, i conti sono in regola: per il secondo anno bilancio in positivo

I conti del Verona sorridono ancora.

Per il secondo anno consecutivo, l'Hellas riesce infatti a chiudere in positivo al 30 giugno 2021. Ed è una delle uniche due squadre tra le attuali prime dieci Serie A, assieme all'Atalanta, ad esserlo. In una stagione profondamente condizionata dalla pandemia, nella quale il mercato non ha portato grandi movimenti, le plusvalenze gialloblù sono state comunque di 25,1 milioni, portando così un risultato netto di +1,1. Nonostante il peggioramento di 8,3 milioni rispetto all'anno precedente, si tratta comunque di un epilogo soddisfacente.

Il fatturato registrato è di 72,7 milioni, ricavati principalmente dalla buona posizione dell'anno precedente e dagli incassi dei diritti televisivi. I costi, invece, sono stati attorno ai 93,3 milioni. Molti investimenti sono stati fatti per giocatori che potessero poi garantire un eventuale maggior profitto: pensiamo a Barak e Simeone, ma anche a Casale. L'obiettivo della società scaligera, chiaramente, rimane sempre quello di avere un allenatore che possa valorizzare i giocatori (giovani e non), portandoli ad un livello superiore, così come ha fatto Juric e come sta facendo ora Tudor. Per quanto riguarda i debiti netti, infine, la cifra è di 45,5 milioni, con un patrimonio da 5,7.

Per quanto riguarda le "big", l'Inter ha rimediato una perdita-record con un risultato netto di -245,6 milioni. In ampio negativo anche Milan (-96,4), Napoli (-58,9), Juventus (-209,9) e Roma (-185,4), meno evidente per Lazio (-24,2), Fiorentina (-10,4) e Sassuolo (-1,7). La Dea, come detto, ha invece terminato in utile con un bel +51,7, essendo anche l'unico Club ad aver avuto maggior ricavi rispetto ai costi sostenuti.