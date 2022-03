Hellas Verona, gli impegni dei gialloblù convocati in Nazionale

Sosta importante per le squadre Nazionali, compresa quella dell'Italia: in palio ci sono le Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, oltre alle Qualificazioni agli Europei per gli Under 21.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, saranno sei gli scaligeri che prenderanno parte alle gare internazionali in programma nei prossimi giorni. Tra questi ci sono anche i giovani Matteo Cancellieri e Diego Coppola, entrambi in campo nell'ultima sfida pareggiata al Castellani contro l'Empoli.

Di seguito sono riepilogate le convocazioni in Nazionale dei giocatori gialloblù e i relativi impegni.

ANTONÍN BARÁK (Repubblica Ceca)

Svezia - Repubblica Ceca (24/03, Stoccolma - Qualificazioni Mondiali)

MATTEO CANCELLIERI (Italia Under 21)

Montenegro - Italia (25/03, Podgorica - Qualificazioni Europei Under 21)

Italia - Bosnia Erzegovina (29/03, Trieste - Qualificazioni Europei Under 21)

DIEGO COPPOLA (Italia Under 19)

Italia - Germania (23/03, Vantaa - Qualificazioni Europei Under 19)

Italia - Finlandia (26/03, Vantaa - Qualificazioni Europei Under 19)

Belgio - Italia (29/03, Vantaa - Qualificazioni Europei Under 19)

MARTIN HONGLA (Camerun)

Camerun - Algeria (25/03, Douala - Qualificazioni Mondiali)

Algeria - Camerun (29/03, Blida - Qualificazioni Mondiali)

IVAN ILI? (Serbia Under 21)

Serbia - Macedonia del Nord (24/03, Belgrado - Qualificazioni Europei Under 21)

Serbia - Armenia (29/03, Ba?ka Topola - Qualificazioni Europei Under 21)

BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)