Venezia, Crnigoj: «Verona aggressivo, dovrà ammazzarci per prendere punti in casa nostra»

Domen Crnigoj, centrocampista del Venezia, ha presentato il derby veneto contro l'Hellas in programma domenica, 5 dicembre, allo stadio 'Penzo' (ore 15).

Queste le principali dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale del Club arancioneroverde:

«Stiamo andando abbastanza bene, ottenendo tanti punti, il nostro desiderio è salvarci il più in fretta possibile ma non dipende solo da noi, ma anche dall'avversario che troviamo di fronte di volta in volta.

Col Verona è una partita simile a quelle di Inter e Atalanta, sono aggressivi e cambiati un po' rispetto all'anno scorso, quando li abbiamo messi in difficoltà in Coppa. In casa dobbiamo dare qualcosa di più, dovranno ammazzarci per prendere i punti, spero che con queste nostre qualità verranno anche i risultati positivi».