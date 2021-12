Verona frenato dal Cagliari, Tudor: «Radunovic ha salvato il risultato, è mancata lucidità. Mi è piaciuto il secondo tempo»

Decimo risultato utile nelle ultime dodici partite per l'Hellas, che al Bentegodi non va oltre il pareggio contro il Cagliari.

Un match infrasettimanale chiuso a reti bianche, nonostante alcune occasioni non sfruttate dalla squadra di Igor Tudor per passare in vantaggio. Il primo tempo è particolarmente bloccato, con il Verona che cerca il gol e i sardi che adottano la strategia della ripartenza. Nella ripresa il match decolla e cresce di intensità. Gli scaligeri hanno sempre in mano il pallino del gioco, ma peccano di cinismo nel momento in cui c'è da finalizzare le palle gol a disposizione. Simeone sbatte su Radunovic, che compie un miracolo dietro l'altro, con una super parata anche su un velenoso sinistro a giro di Barak. Sul finale la formazione di Mazzarri si arrocca nella propria trequarti di campo e aspetta il recupero palla per lanciarsi in contropiede, perdendo tempo con esperienza per assicurarsi un punto molto prezioso su un campo difficile.

Di seguito le principali dichiarazioni dell'allenatore croato al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Mister, è un pareggio che lascia qualche rimpianto per le tante palle-gol create? Sì, credo che questa sera ci sia stata una sola squadra in campo: in fase offensiva, abbiamo creato molto, riuscendo a mettere in difficoltà i nostri avversari in diverse occasioni. Il loro portiere, bravissimo, ha salvato più volte il risultato. Portiamo a casa comunque un buon punto dopo tre giorni dall'ultimo match giocato in trasferta. Nonostante la stanchezza, i ragazzi hanno cercato di raggiungere la vittoria fino alla fine, hanno spinto molto, dando il massimo per tutti i 90 minuti. Ci è mancata forse un po' di lucidità negli ultimi metri, ma sono soddisfatto della prestazione della squadra, anche perché in Serie A partite come queste puoi rischiare di perderle per un episodio.

Cosa le è piaciuto di più questa sera? L'impegno e la serietà mostrata nel secondo tempo. Non ci siamo disuniti, siamo stati sempre attenti, riuscendo a non concedere occasioni da rete al Cagliari, avversario che in contropiede poteva essere potenzialmente pericoloso, viste le qualità dei suoi attaccanti.

Torna a muoversi la classifica. Fattore importante… Nel campionato di Serie A ci si deve guadagnare centimetro dopo centimetro, con grande spirito di sacrificio e pari forza di volontà. Che si giochi contro la Juventus o il Cagliari, l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso: dare il massimo per tutto l'arco del match e lavorare durante la settimana per poter sempre migliorarsi».

Altra buona prestazione di Gianluca Caprari, titolare fisso sulla trequarti gialloblù, che rimpiange il gol mancato. Queste le sue parole, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società di via Olanda:

«Che partita è stata? Abbiamo disputato un'ottima gara, purtroppo ci sono serate in cui la palla non vuole saperne di entrare. Abbiamo creato, ci siamo resi pericolosi specialmente nel secondo tempo, ci è mancato solo il gol. Resta comunque la buona prestazione.

A livello personale, sei soddisfatto della tua prestazione? Cerco sempre di dare il mio contributo, sono contento della mia prestazione ma mi sarebbe piaciuta ancora di più se avessimo raccolto i tre punti.

Sesto risultato utile di fila in casa e secondo clean sheet della stagione, tra gli altri aspetti positivi... Certamente, non era facile trovare spazi contro questo Cagliari, molto chiuso e pronto a ripartire in contropiede. Ci è davvero mancato solo il guizzo vincente per sbloccare la partita, siamo arrivati diverse volte davanti alla porta, ma è stato importante anche non far avvicinare loro alla nostra".

Adesso c'è tempo per recuperare energie e preparare la trasferta di Venezia. Adesso ci dobbiamo concentrare su una nuova sfida difficile, ma anche oggi abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e arriveranno altri punti importanti».