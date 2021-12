Venezia-Verona, esaurito il Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Venezia ha comunicato che la vendita dei biglietti del Settore Ospiti per la partita in programma è terminata per l'esaurimento dei 751 posti disponibili.

Il match, valevole per la 16^ giornata della Serie A 2021/22, è fissato per domenica, 5 dicembre, alle ore 15 allo stadio 'Penzo'.