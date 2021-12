Hellas Verona, dal Giudice Sportivo diecimila euro di ammenda per cori contro il Cagliari

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

In relazione all'incontro di campionato tra Hellas Verona e Cagliari, terminato con un pareggio per 0 a 0, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di diecimila euro al Club gialloblù, punito per un comportamento irregolare adottato dai propri tifosi allo stadio Bentegodi.

Il motivo della multa imposta, come si legge dal comunicato 94, è «per avere, un numero cospicuo di suoi sostenitori, intonato, al 5° del secondo tempo, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, lato Curva Sud, lato Curva Nord e all'altezza del centrocampo».