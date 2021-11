DIRETTA Hellas Verona - Cagliari 0-0 | Nel centrocampo gialloblù Ilic e Veloso, sardi con l'attacco Joao Pedro-Keita

Tudor sceglie di cambiare in mediana, lasciando inizialmente fuori Tameze, in gol nelle ultime due gare. Nella retroguardia scaligera si rivede Günter dal 1', mentre per i rossoblù c'è la conferma di Bellanova sulla corsia di destra