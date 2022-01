Ufficiale: Hellas Verona, Chiesa rientra in anticipo dal prestito al Trento

Attraverso una breve nota sul proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha ufficializzato il ritorno in gialloblù del giovane portiere Mattia Chiesa.

Un'operazione attuata, principalmente, per cercare di risolvere in parte l'attuale emergenza dei portieri che sta attraversando la squadra di Tudor: contro lo Spezia è sceso in campo Pandur, vista la positività al Covid di Montipò e Berardi, con in panchina i Primavera Kivila e Toniolo. La situazione ha spinto la società scaligera a trovare una soluzione immediata, che è stata quella di puntare sul rientro anticipato del classe 2000 dal prestito al Trento, formazione di Serie C con la quale ha collezionato 7 presenze in questa prima parte di stagione.

L'ex Ambrosiana e Virtus ha scelto la maglia numero 12 e, con ogni probabilità, verrà subito convocato per la gara interna contro la Salernitana, cosa che non accadeva dal 2018, quando collezionò 7 panchine in Serie B.