Calcio e Covid, il presidente dell'Hellas Verona Setti: «Ci sono milioni in ballo, nuovo protocollo necessario per continuare a giocare»

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona e consigliere di Lega, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match vinto dalla squadra gialloblù contro lo Spezia.

Queste le sue parole, principalmente relative alle nuove norme decise dalla Serie A per far fronte all'impatto dell'emergenza Covid sulle partite:

«Abbiamo dovuto fare un nuovo protocollo per evitare che si fermi il campionato. Sento tante persone che parlano del calcio, gente che è anche fuori da questo mondo e che non conosce tante cose. Stiamo parlando di milioni in ballo, bisogna avere delle regole per andare avanti. Ci sono accordi importantissimi da rispettare, quindi abbiamo stilato nuove regole che hanno la funzionalità di far disputare tutte le gare o quasi. Con queste nuove regole è quasi impossibile che una squadra non possa giocare. Che obiettivo ha l'Hellas Verona? Sempre quello di salvarsi».

Il protocollo al quale fa riferimento il patron scaligero stabilisce che: