Trofeo Veneto Promozione, il programma delle partite degli ottavi di finale

Il Comitato Regionale Veneto ha provveduto alla formulazione degli abbinamenti degli ottavi di finale di Trofeo Veneto Promozione, combinati in base ai risultati acquisiti ai sedicesimi.

Preso atto delle squadre che si sono qualificate, sono stati effettuati i sorteggi per definire i campi dello svolgimento delle gare della seconda fase, per la quale il Regolamento prevede scontri diretti con gare di sola andata.

Questo il programma degli incontri delle squadre veronesi rimaste, che si giocheranno domenica 31 ottobre 2021 con inizio alle ore 14.30 (salvo diversi accordi fra le due società):

OTTAVI DI FINALE TROFEO VENETO PROMOZIONE

Audace Calcio – Oppeano | Campo sportivo Verona (VR), via Cimitero

| Campo sportivo Verona (VR), via Cimitero Virtus – Trissino* (sorteggio del campo)

* La Virtus ha giocato in trasferta il turno precedente per l'inversione di campo, quindi dovrebbe giocare in casa. Tuttavia, ai fini del sorteggio, il CRV potrebbe decidere di non considerare le richieste di inversioni di campo.