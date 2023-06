Spareggio Spezia-Verona, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

La Lega Serie A ha comunicato le informazioni relative ai biglietti per l'atteso spareggio in programma tra Spezia ed Hellas Verona.

I tagliandi per il match, valido per lo spareggio per la permanenza in Serie A TIM 2022/23, fissato domenica 11 giugno (ore 20.45) allo stadio 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia', sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.it dalle 17 di oggi, giovedì 8 giugno.

Secondo quanto deciso, la vendita per i tifosi gialloblù è riservata solo ai residenti della regione Veneto e ai possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero" e "Under 14":