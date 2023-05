Serie D, il Villafranca si gioca la salvezza: playout da dentro o fuori con il Montecchio Maggiore

Per il Villafranca è giunto il momento più delicato della stagione.

I ragazzi di mister Manuel Spinale, a seguito del pareggio a porte inviolate con la Virtus Bolzano nell'ultima giornata, per via del peggior posizionamento di classifica rispetto al Montecchio Maggiore saranno costretti a giocare fuori casa e vincere per forza la partita di play-out prevista con i vicentini. Il verdetto definitivo verrà sancito a partire dalle ore 16 di domani, domenica 14 maggio, allo allo stadio "Polisportivo Gino Cosaro" di Montecchio, in una gara secca da dentro o fuori: in palio c'è il mantenimento della categoria di Serie D.

Otto vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte il bilancio finale del campionato dei blaugrana, con 34 punti accumulati che hanno permesso alla squadra veronese di potersi giocare la salvezza attraverso le forche dei playout da giocare lontano dalle mura amiche. La compagine scaligera avrà quindi un solo risultato utile a disposizione, ovvero la vittoria, che sia nei 90 o nei 120 minuti: qualora la sfida si chiudesse in parità al termine dei tempi regolamentari si andrebbe infatti ai supplementari e, nel caso in cui persistesse ancora il risultato di parità, sarebbe salva la squadra meglio piazzata in classifica, ossia il Montecchio.