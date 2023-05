Serie D, risultati e marcatori della 34^ giornata di campionato

Come per l'Eccellenza, è calato il sipario anche del campionato di Serie D.

Nel gruppo B, si conclude con uno spettacolare pareggio per 3 a 3 l'avventura in Serie D del Sona, già matematicamente retrocesso in Eccellenza. I rossoblù di Zanini hanno voluto chiudere onorevolmente la stagione recuperando il doppio vantaggio con il quale il Ponte San Pietro ha chiuso il primo tempo (con Capelli e Longo): Ferrari accorcia prima del tris siglato da Ferreira Pinto, ma poi acciuffa gli avversari prima con Tuzzo e poi con Oboe su rigore.

Nel girone C, il Legnago di Donati ha continuato i festeggiamenti per il ritorno in Serie C nel suo stadio "Sandrini" davanti ai propri tifosi, giocando una partita senza pressioni contro il fanalino di coda Levico Terme. La gara si apre con il bolide di Baradji, mentre nella ripresa (nel giro di un minuto) Ongaro pareggia e Gatto raddoppia per i biancazzurri. Nei minuti di recupero, tuttavia, il Levico trova il definitivo 2 a 2 grazie a Moraschi. Sfida a porte inviolate, d'altra parte, per il Villafranca di Spinale, fermato sullo 0 a 0 in casa della Virtus Bolzano. Grazie anche alla sconfitta del Montebelluna in casa del Dolomiti Bellunesi, la squadra blaugrana si è guadagnata la possibilità di cercare la salvezza attraverso i play-out, dove se la dovrà vedere contro i vicentini del Montecchio Maggiore che hanno anche il vantaggio di poter pareggiare al termine dei due spareggi salvezza. Il Caldiero di Cacciatore, dopo il pari a Chioggia, ottiene un altro punto in casa contro la Luparense e chiude la stagione con un buon ottavo posto a quota 48 punti, giocando con la Luparense una buona gara nonostante la permanenza in Serie D già ottenuta. I termali trovano il vantaggio nella ripresa grazie alla punizione calciata da Filiciotto, ma non hanno nemmeno il tempo di esultare che dopo soli due minuti Gnago, con un preciso diagonale, insacca l'1 a 1 definitivo, mantenuto anche grazie al penalty fallito al 95' da Beccaro.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 34^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Ponte San Pietro - Sona 3-3 | Capelli (PSP), Longo (PSP), Ferrari (S), Ferreira Pinto (PSP), Tuzzo (S), Oboe rig. (S)

GIRONE C