Serie D, risultati e marcatori della 33^ giornata di campionato

Con l'Eccellenza appena ripartita e la Promozione conclusa, procede invece con le battute finali il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B un punto per il già retrocesso Sona, che pareggia 1 a 1 con la Real Calepina: al vantaggio rossoblù di Coulibaly ha risposto Denis. Pari, nel girone C, anche tra Unione Clodiense e Caldiero, che concludono invece la sfida a porte inviolate (0-0). Sconfitta, invece, per il Villafranca, che cede in casa con il Campodarsego, superato per 0 a 2 sotto i colpi di Oneto e Alluci. Finisce ko anche il Legnago con la Luparense, castigato dall'autogol di Casarotti, ma che comunque al triplice fischio può festeggiare ugualmente la promozione: in virtù proprio del risultato tra Union Clodiense e Caldiero, i biancazzurri hanno infatti conquistato matematicamente l'immediato ritorno in Serie C.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 33^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Real Calepina 1-1 | Coulibaly (S), Denis (RC)

GIRONE C