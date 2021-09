Coppa Italia Serie C, niente rivincita per il Legnago: il Padova accede al terzo turno

Il Legnago esce di scena dalla Coppa Italia di Serie C.

Nessuna rivincita per i biancoazzurri, battuti dal Padova anche nell'ultimo impegno casalingo di campionato. La squadra di mister Colella è stata sconfitta nuovamente, questa volta per 1 a 0 all'Euganeo, con la formazione biancoscudata che accede così al terzo turno della competizione.

Rimane comunque una prestazione migliore rispetto alla precedente, sul campo dell'attuale capolista del girone A. Il Padova incomincia subito forte, mettendo in difficoltà gli ospiti con la sua aggressività. Al 23', però, è il Legnago che si rende pericoloso: Lazarevic impegna Donnarumma, costretto a deviare in angolo. Al 41' il Padova passa in vantaggio, grazie al piazzato preciso di Bifulco che finisce nell'angolino. Nella ripresa il Legnago prova a reagire, ma è il Padova all'ora di gioco a sfiorare il raddoppio con Settembrini. Nel finale, Padova ancora vicino al gol: Saber al 79' e Gasbarro all'86' non riescono ad inquadrare la porta.

TABELLINO E HIGHLIGHTS

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro; Settembrini, Ronaldo (46' Saber), Bifulco (64' Chiricò); Terrani (46' Jelenic), Santini, Nicastro (34' Biasci, 77' Monaco). A disposizione: Vannucchi; Ilie, Della Latta, Bia, Ceravolo, Kirwan, Curcio, Busellato. All. Pavanel

LEGNAGO (4-3-2-1): Gasparini; Ricciardi, Bondioli (46' Ambrosini), Milani, Pitzalis (59 Muteba); Zanetti ('57 Oliveri), Yabre, Calamai (46' Giacobbe); Sgarbi (64' Buric), Lazarevic; Gomez. A disposizione: Corvi, Enzo, Rossi, Salvi, Contini, Casarotti. All. Colella

Arbitro: Caldera della sezione Como

Ammoniti: Andelkovic (P), Olivieri (L)