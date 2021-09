Serie C, il Legnago cade con la capolista Padova. Per i biancocelesti «un'altra giornata storta»

Il Legnago Salus attraversa un momento di difficoltà.

Mister Colella, in sala stampa dopo il match perso 4 a 0 contro il Padova, ha ammesso la sua preoccupazione, mettendoci la faccia.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancoceleste, fino al gol avversario in campo si è visto più il Legnago, che infatti ha sfiorato un gol da cineteca dopo appena due minuti con Giacobbe. Al 19' del primo tempo è però Kirwan a trovare il pertugio giusto, con un mancino che non lascia scampo a Corvi, siglando l'1 a 0 parziale della prima metà di gara.

Il primo quarto d’ora della ripresa non regala particolari emozioni, e comunque è di nuovo il Legnago a provarci per primo e, tra il 18′ e il 20′ ha ben tre occasioni più o meno pericolose, con Juanito Gomez, Rossi e Sgarbi, senza riuscire a trovare la via del gol. Il pari che, nonostante gli sforzi, non arriva, e il Padova è forte e cinico abbastanza da approfittarne: al 23′ raddoppia con Della Latta, e chiude il match poi con Nicastro, a segno con una doppietta.

Così il tecnico Colella nel post partita: «Dovrei fare gli stessi discorsi che ho fatto dopo la partita di Lecco, e mi sentirei un po’ in difficoltà. Abbiamo tenuto il campo bene per un po’, siamo in partita, al di là che siamo 1-0 per noi o 1-0 per loro, e poi improvvisamente si crolla e si prendono dei gol molto banali. Quindi, questa secondo me è una cosa molto seria. Molto seria perché, una volta ne prende atto stai attento, la seconda volta…a casa mia dicono che due indizi fanno una prova. Quando continui a cambiare, e hai sempre la sensazione di rincorrere, c’è qualcosa che non quadra».

IL TABELLINO

Legnago Salus (4-3-1-2): Corvi; Antonelli, Gasparetto (33′ pt Bondioli), Ambrosini, Rossi; Salvi, Yabre, Laurenti (22′ st Calamai); Giacobbe (22′ st Lazarevic), Contini (13′ Juanito); Buric (13′ st Sgarbi). A disp.: Gasparini, Enzo, Milani, Muteba, Pitzalis, Zanetti, Olivieri. All. Colella

Padova (4-3-3): Vannucchi; Kirwan, Valentini, Monaco, Curcio (35′ st Gasbarro); Hraiech, Busellato (22′ st Pelagatti), Della Latta; Chiricò (9′ st Jelenic), Ceravolo (35′ st Terrani), Biasci (9′ st Nicastro). A disp.: Donnarumma, Fortin, Germano, Andelkovic, Settembrini, Bifulco. All. Pavanel

Arbitro: sig. Scatena (sez. Avezzano)

Reti: 19′ pt Kirwan; 23′ st Della Latta (P), 28′ e 45′ st Nicastro (P)

Ammoniti: Yabre (LS), Giacobbe (LS), Ambrosini (LS), Busellato (LS)