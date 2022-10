Altro scossone al Sona: si è dimesso il direttore sportivo Maule

Porte girevoli in casa Sona.

Dopo il recente cambio allenatore, con l'esonero di Nicola Zanini e il conseguente approdo di Jodi Ferrari, la società del presidente Paolo Pradella ha annunciato, tramite i propri canali, le dimissioni dell'ormai ex direttore sportivo Gabriele Maule. Il dirigente, con il suo addio, sancisce di fatto il tramonto del progetto intavolato in estate con il Chievo di Luca Campedelli, come comunicato da lui stesso.

I rossoblù sono reduci dalla sconfitta contro la capolista Arconatese, coincisa con l'esordio in panchina del nuovo allenatore, e attualmente occupano il penultimo posto del girone B di Serie D con quattro punti raccolti in sette partite. Nel pomeriggio di oggi, domenica 23 ottobre, è in programma la sfida casalinga con la Virtus Ciseranobergamo.