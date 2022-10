Serie D, il programma delle partite della 8^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 7^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Nel girone B, il Sona del nuovo tecnico Damini cercherà di rialzare la testa alla ricerca di punti preziosi, facendo leva anche sul fattore campo: al Comunale sarà ospite la Virtus Ciseranobergamo. Nel girone C, invece, le formazioni andranno a caccia della vittoria dopo gli ultimi pareggi rimediati: il Legnago sarà impegnato sul campo del Campodarsego, mentre il Caldiero su quello del Mestre. Chiude il gruppo scaligero il Villafranca, che attende la Union Clodiense di Chioggia.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 8^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 23 OTTOBRE, ore 15.00: Sona - Virtus Ciseranobergamo (direttore di gara Spedale di Palermo)

GIRONE C