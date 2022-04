Promozione, risultati e marcatori delle partite della 22^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 21^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 22^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, è uno strepitoso Oppeano quello che travolge l'Aurora Cavalponica: nel settebello finale, dopo il gol di apertura di Manganotti, vanno a segno Coraini con una tripletta e Pauletto con una doppietta (0-7). In vetta vince anche la Virtus, che deve ringraziare Schults per il sigillo da tre punti ai danni dell'Audace (1-0). Successo pesante per l'Isola Rizza Roverchiara, che batte l'Atletico Cerea 2 a 1: decisivo il bis siglato da L. Peroni e Pasquali, inutile la rete allo scadere di An. Boscaro. Stesso risultato tra San Giovanni Lupatoto e Albaronco, con i padroni di casa bravi a rimontare dallo svantaggio iniziale firmato Yoro, ribaltando le sorti del match sull'asse Bezzetto-Perbellini (2-1). Al Concordia basta il timbro di Cristanini per superare il Lugagnano, così come al Castelnuovo è sufficiente la punizione di Piger per avere la meglio sul Cadidavid (1-0). Il Povegliano trafigge due volte il Nogara, imponendosi 2 a 0 per merito dei marcatori Ciriaci e Rubezzoni. Nel girone B, pareggio dell'Alba Borgo Roma sul campo del Caldogno: nell'1 a 1 definitivo, a Bertollo risponde Matei.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 22^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Aurora Cavalponica - Oppeano 0-7 | Manganotti (O), Coraini (O), Pauletto (O), Coraini (O), Coraini rig. (O), Badia (O), Pauletto (O)

Castelnuovo DG - Cadidavid 1-0 | Piger (CDG)

Concordia - Lugagnano 1-0 | Cristanini (C)

Isola Rizza Roverchiara - Atletico Cerea 2-1 | Peroni L. (IRR), Pasquali (IRR), Boscaro An. (AC)

Povegliano Veronese - Nogara 2-0 | Ciriaci (P), Rubezzoni (P)

San Giovanni Lupatoto - Albaronco 2-1 | Yoro (A), Bezzetti (SGL), Perbellini (SGL)

Virtus - Audace 1-0 | Schults (V)

GIRONE B