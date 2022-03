Promozione, risultati e marcatori delle partite della 18^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 17^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 18^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, è un'altra bella vittoria per l'Oppeano, che vince nuovamente 3 a 0 ma questa volta sul campo del Lugagnano: a segno Pauletto con una doppietta, decisivo anche nel terzo timbro con l'assist fornito a Badia. Stesso risultato anche per l'Albaronco, che espugna il terreno di gioco del Povegliano con il tris firmato Esposito (doppietta) e Marcolini (0-3). Di misura, invece, i colpi esterni conquistati dalla Virtus con l'Aurora Cavalponica (0-1 grazie al calcio di rigore di Schults) e dell'Atletico Cerea sul Cadidavid (sempre 0-1 grazie al sigillo di Barotto). Il Castelnuovo si impone 2 a 0 sull'Audace, andando in rete con Cadete e con Calvetti dagli undici metri. Successo per 1 a 0 del Concordia, che la spunta col Nogara per merito dello squillo di Pellegrini. Pareggio tra Isola Rizza Roverchiara e San Giovanni Lupatoto: al vantaggio di Taouriri replica Garzetta su penalty (1-1). Nel girone B, infine, risorge l'Alba Borgo Roma nel 2 a 1 rifilato al Tezze: Bonazzi e Banut i marcatori giallorossi, con Diquigiovanni a siglare il gol della bandiera ospite.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 18^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Aurora Cavalponica - Virtus 0-1 | Schults rig. (V)

Cadidavid - Atletico Cerea 0-1 | Barotto (AC)

Castelnuovo DG - Audace 2-0 | Cadete (C), Calvetti rig. (C)

Concordia - Nogara 1-0 | Pellegrini (C)

Isola Rizza Roverchiara - San Giovanni Lupatoto 1-1 | Taouriri (IRR), Garzetta rig. (SGL)

Lugagnano - Oppeano 0-3 | Pauletto (O), Badia (O), Pauletto (O)

Povegliano Veronese - Albaronco 0-3 | Esposito (A), Marcolini (A), Esposito (A)

GIRONE B