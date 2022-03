Promozione, risultati e marcatori delle partite della 19^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 18^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 19^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, continua a brillare l'Oppeano, alla terza vittoria consecutiva e sempre più in alto. Stavolta il successo biancorosso è nel derby con l'Isola Rizza Roverchiara, battuta 2 a 1 sull'asse Manganotti-Coraini: inutile la rete sul finale di El Qorichy. Tre punti anche per il Cadidavid, che rifila una cinquina al Concordia: Menini, Mileto, Avesani (doppietta) e Vecchione gli autori della manita, a superare il bis biancoviola Pellegrini e Paiusco. Colpo dell' Atletico Cerea, che sorpassa in vetta il Castelnuovo grazie al sigillo di Parol nell'1 a 0 definitivo. Stesso risultato, ma invertito, tra San Giovanni Lupatoto e Virtus, con gli ospiti a segno con Forgia (0-1). Colpo esterno anche per l'Aurora Cavalponica, al termine di una partita combattuta sul campo del Nogara: nel 2 a 3 si susseguono le marcature di Thomson, Sinigaglia su rigore, Bel Fakih, ancora Sinigaglia e Fantini a chiudere la contesa. Pari, infine, tra Audace e Povegliano (a porte inviolate) e tra Albaronco e Lugagnano, con Carpene a rispondere a Turelli (1-1). Nel girone B, un punto per l'Alba Borgo Roma, che contro il New Marola non va oltre lo 0 a 0.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 19^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Lugagnano 1-1 | Turelli (L), Carpene (A)

Atletico Cerea - Castelnuovo DG 1-0 | Parol (AC)

Audace - Povegliano Veronese 0-0

Cadidavid - Concordia 5-2 | Menini (CA), Avesani (CA), Avesani (CA), Mileto (CA), Pellegrini (CO), Paiusco (CO), Vecchione (CA)

Nogara - Aurora Cavalponica 2-3 | Thomson (N), Sinigaglia rig. (AC), Bel Fakih (N), Sinigaglia (AC), Fantini (AC)

Oppeano - Isola Rizza Roverchiara 2-1 | Manganotti (O), Coraini (O), El Qorichy (IRR)

San Giovanni Lupatoto - Virtus 0-1 | Forgia (V)

GIRONE B