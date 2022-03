Promozione, risultati e marcatori delle partite della 21^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 20^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 21^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, è un pirotecnico 4 a 4 quello tra San Giovanni Lupatoto e Audace: i lupi, avanti 4 a 0 all'intervallo con la tripletta di Marastoni e il timbro di Bissoli, si fanno clamorosamente rimontare nella ripresa dagli ospiti, a segno con le doppiette di Herber e T. Momodou. Lo scatenato Atletico Cerea rifila un poker all'Aurora Cavalponica: di Parol, Ravelli (doppietta) e An. Boscaro i gol per i padroni di casa, intervallati solamente dallo squillo di Vujcic (4-1). Tris esterno del Castelnuovo a Lugagnano, battuto sull'asse Ceschi-Bonfigli-Cadete (0-3). Colpo in trasferta anche della Virtus, che supera il Nogara 1 a 2: le due reti di Barion e Frinzi indirizzano la gara, con Thomson ad accorciare le distanze. Stesso risultato, ma a panni inversi, tra Albaronco e Concordia: dopo i colpi di Bouih e Recchia, è Targon a regalare i tre punti alla formazione locale (2-1). Pareggio a reti bianche tra Cadidavid e Isola Rizza Roverchiara (0-0), mentre è un 1 a 1 tra Oppeano e Povegliano: a Cipriani risponde Fiorini. Nel girone B, ko dell'Alba Borgo Roma, sconfitta in casa dal Longare Castagnero, che conquista i tre punti nella ripresa grazie a Bernardelle e Zoppelletto (0-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 21^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Concordia 2-1 | Bouih (A), Recchia (C), Targon (A)

Atletico Cerea - Aurora Cavalponica 4-1 | Parol (AC), Vujcic (AU), Ravelli (AC), Ravelli rig. (AC), Boscaro An. (AC)

Audace - San Giovanni Lupatoto 4-4 | Marastoni (SGL), Marastoni (SGL), Marastoni (SGL), Bissoli (SGL), Herber (A), Herber (A), Momodou T. (A), Momodou T. (A)

Cadidavid - Isola Rizza Roverchiara 0-0

Lugagnano - Castelnuovo DG 0-3 | Ceschi rig. (C), Bonfigli (C), Cadete (C)

Nogara - Virtus 1-2 | Barion (V), Frinzi (V), Thomson (N)

Oppeano - Povegliano Veronese 1-1 | Cipriani (P), Fiorini (O)

GIRONE B