Promozione, risultati e marcatori delle partite della 20^ giornata di campionato

Nel girone A, trasferta vincente per l'Oppeano, che batte e supera in vetta il Castelnuovo. Poker Isola Rizza Roverchiara sul Nogara, pareggio in rimonta dell'Atletico Cerea col Concordia. Il San Giovanni Lupatoto la spunta sul Povegliano, l'Aurora Cavalponica sull'Audace. Successi di misura anche per Lugagnano sul Cadidavid e Virtus sull'Albaronco. Nel girone B, l'Alba Borgo Roma sfiora l'impresa ma cade sul finale con la capolista Altavilla