Promozione, risultati e marcatori della 5^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della quarta giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del quinto turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, il Team Santa Lucia Golosine la spunta di misura sul campo dell'Albaredoronco (1-2), seguito dallo stesso verdetto anche dal Pedemonte, vittorioso a Pastrengo (1-2). Poker dell'Oppeano all'Audace (4-0) sull'asse Manganotti, Beghin e Arma, mentre il Castelnuovo del Garda deve ringraziare Quintarelli (a segno con una doppietta) per i tre punti con il Cologna Veneta (2-1). Alla Belfiorese basta Plamadeala per superare il Merlara (0-1), mentre tra Baldo Junior Team e San Giovanni Lupatoto finisce senza reti (0-0). Pareggi, infine, in Bevilacqua-Pescantina Settimo (1-1) e Atletico Cerea-Virtus (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Promozione:

GIRONE A