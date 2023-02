Promozione, risultati e marcatori della 17^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 16^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 17^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, il Mozzecane conferma il momento poco brillante, e si arrende anche al San Giovanni Lupatoto, che vince 1 a 2 grazie al rigore decisivo di Vecchione. La Pro Sambonifacese rimonta e pareggia con il Team Santa Lucia (3-3), mentre l'Albaredoronco centra la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta il Cadidavid per merito del sigillo di Sacconi (1-2). Non delude il proprio pubblico l'Oppeano, che si impone con il Cologna Veneta grazie al gol partita di Beghin. Risultato analogo per l'Atletico Cerea, che si riscatta dall'ultima sconfitta, conquistando il successo sull'Isola Rizza Roverchiara con la punizione di Miatton. La vittoria in Coppa galvanizza l'Audace, che con la zampata di Abedi ha la meglio sul Pedemonte (0-1) e ritrova i tre punti che mancavano dall'ultima d'andata. Non si fanno male Lugagnano e Virtus, con la partita che termina senza reti (0-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 17^ giornata di Promozione:

GIRONE A