Trofeo Veneto Promozione, l'Audace fa festa: Galliera battuto e semifinale raggiunta

Grande impresa per l'Audace.

In occasione dei quarti di finale del Trofeo Veneto di Promozione, giocati allo stadio "Mario Tiberghien" di San Michele Extra, i rossoneri hanno infatti eliminato il Galliera Veneta, strappando così il pass per il turno successivo.

Una partita che è stata combattuta e molto equilibrata, come confermato anche dal risultato di 1 a 1 maturato al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari. Passando alla cronaca, la squadra locale di mister Matteo Biroli è passata in vantaggio al 71' grazie al gol di testa di Samuel Rigo, ma i biancazzurri padovani hanno trovato il pareggio poco dopo con il diagonale vincente del subentrato Alessandro Rizzardi. Al triplice fischio dell'arbitro Saad Taouili di Vicenza le squadre sono si sono quindi preparate per i calci di rigore, lotteria che ha premiato i padroni di casa, forti dei primi quattro realizzati. Gli ospiti ne hanno infatti calciato uno fuori dallo specchio della porta, e a decidere è stato quindi l'ultimo penalty di Dennis Calabrese, che con il piattone destro ha spiazzato il portiere Gamba, regalando l'ambita qualificazione alla sua squadra.

Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno mercoledì 1 e mercoledì 29 marzo, e gli accoppiamenti saranno stabiliti prossimamente tramite sorteggio dal Comitato Regionale Veneto.